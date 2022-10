Una bellissima serata di sport in ricordo di Ivan Paiotti

CAMPOMARINO. Consueto appuntamento annuale a Campomarino per il Memorial “Ivan Paiotti, per la ricorrenza del 15° anniversario della morte del giovane concittadino deceduto prematuramente a causa di una letale malattia.

Buona presenza sugli spalti degli amici e conoscenti di Ivan che hanno voluto presenziare l’appuntamento organizzato dalla Polisportiva Kemarin nell’impianto sportivo polivalente comunale a lui intitolato.

Momenti di commozione hanno travolto i presenti quando ai famigliari del caro estinto è stato donato un presente floreale a ricordo di un ragazzo e uno sportivo esemplare. “La presenza di Ivan, in questo posto, seppur lontana è più vicina di quanto possiate immaginare, il suo ricordo resta vivo in noi e nelle persone che lo hanno conosciuto”, queste le parole del Presidente della Kemarin Ferdinando CHIMISSO prima del consueto minuto di raccoglimento osservato in sua memoria dai presenti.

A seguire spettacolo in campo nella partita amichevole tra la rappresentativa storica degli ex Kemarin la “Old Kemain” e la “Kemarin Woman” squadra che quest’anno parteciperà al Campionato Regionale FIGC di Calcio a 5 femminile.

Gol, giocate e momenti goliardici hanno deliziato il nutrito pubblico presente sugli spalti i quali hanno partecipato con entusiasmo e divertimento ammirando le gesta degli ex beniamini Kemarin opposti al team delle ragazzine terribili della compagine locale.

Il risultato? Una bellissima serata di sport con il pensiero rivolto all’amico Ivan.

