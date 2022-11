Di scena il derby molisano in serie D: Termoli calcio a Vastogirardi

Termoli calcio a Vastogirardi: le anticipazioni del mister Esposito

TERMOLI. Siamo giunti già alla decima giornata del campionato di serie D e il Termoli Calcio oggi è impegnato nel derby, unica gara tra squadre molisane, allo stadio Di Tella di Vastogirardi contro la locale squadra, ancora in cerca della sua prima vittoria che purtroppo tarda a venire.

Successo tuttavia sfiorato diverse volte negli ultimi turni, ma sempre sfumato per un nonnulla, tanto da farci temere a questo punto che la squadra giallorossa sia stata colpita da una patologia, che nel calcio si chiama “pareggite acuta”.

Niente di tutto questo come ci ha assicurato il mister Raffaele Esposito, la squadra in questo momento non sta giocando male, ha solo bisogno di avere un briciolo di buona sorte in più che come si sa non guasta mai e magari un pizzico di attenzione maggiore durante i 90 minuti, anche memore delle ottime prove fornite sui temibili campi di Fano e Avezzano.

Domenica scorsa la partita contro il Matese o meglio sarebbe dire contro Vittorio Esposito, era stata ribaltata, poi una solita ingenuità ci ha puniti ed è stato pareggio ancora.

Oggi a Vastogirardi, che già abbiamo incontrato in coppa Italia e siamo stati eliminati, ma quello era un altro Termoli, la partita non sarà agevole, ma cercare la prima vittoria e magari ottenerla sarebbe una carica di autostima che potrebbe giovare per l’immediato futuro.

I giallorossi in queste prime nove partite hanno sempre segnato e a parte il Trastevere primo in classifica che ha segnato 22 reti, per il resto con i suoi 12 gol all’attivo è dietro solo a Pineto, Matese, Vastese e Vigor Senigallia. Da rivedere la fase difensiva, che ha capitolato già 17 volte.