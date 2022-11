Termoli 2016 ospita sul campo del San Pietro i Donkey's di Agnone

In Promozione dom 06 novembre 2022

TERMOLI. Aria di alto Molise anche per l’altra formazione giallorossa, il Termoli 2016 ospita in via Biferno, nell’impianto della Polisportiva Santi Pietro e Paolo, la seconda squadra di Agnone, i Donkey’s.

Partita che potrebbe avere esiti incerti, le squadre sono separate in classifica di un solo punto la squadra termolese a 12 e quella agnonese a 11, entrambe con una vittoria potrebbero compiere un bel salto verso l’alto.

La squadra di Ricci reduce da una sconfitta che brucia a Nuova Cliternia, mentre i simpatici asinelli di Agnone hanno impattato in casa 1-1 con il Montenero.

Nonostante il clima avverso che impazza sul litorale da un paio di giorni oggi mister 100 gol Andrea Impicciatore e Luca Di Biase devono prendere per mano la squadra e condurla verso una vittoria che potrebbe ridare un po’ di serenità all’ambiente.