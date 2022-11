Pareggite acuta inguaribile, punto strappato anche a Vastogirardi

TERMOLI. La pareggite acuta non trova soluzione di continuità, ma anche da trasferte ostiche come quella di Vastogirardi il Termoli calcio torna imbattuto. In rete per primi i padroni di casa, con Fiori al 22esimo, mentre 13 minuti dopo Cavaiola riporta il risultato in pari e non si schioderà più fino al triplice fischio finale.

Ennesimo pareggio che anche stavolta ai giallorossi lascia molto amaro in bocca, soprattutto perché nella ripresa c'è stato un netto predominio territoriale e intorno alla mezz'ora i giallorossi hanno letteralmente divorato l'occasione che poteva regalare la prima e tanto attesa vittoria in questo campionato.

La squadra come ha fatto finora non è dispiaciuta nel gioco e nella concentrazione, fa sempre però molta fatica a segnare, poi alla prima opportunità degli avversari (o quasi) subisce gol.

In verità il Vastogirardi anche prima del gol avevano avuto una ottima opportunità. La cosa buona di cui gode il Termoli è che seppur subisce non si abbatte, anzi ha un moto di reazione molto caparbio e infatti si butta subito a capofitto per reagire e al 35esimo conseguentemente a un calcio di punizione, Cavaiola riportava il Termoli al pareggio.

I giallorossi come accade spesso dall'inizio di campionato, rientrano in campo per la ripresa intenzionati a far bene con spirito combattivo e il Vastogirardi che non si aspettava un avversario così determinato, va in difficoltà, ma purtroppo pur spingendo, i giallorossi anemici quando si tratta di affondare la zampata decisiva difettano e di conseguenza la pressione prodotta è sterile.

Partorito anche oggi su un campo difficile il sesto pareggio su 10 incontri. Sarà domenica prossima contro il Vigor Senigallia l'occasione per la tanto agognata prima vittoria?