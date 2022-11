Termoli 2016 sconfigge i Donkey's Agnone 2-0

TERMOLI. Va meglio al Termoli 2016 che al Termoli calcio 1920 il confronto con l’alto Molise. Seconda squadra di Agnone, i Donkey’s, battuti 2-0 sul campo del San Pietro.

Vittoria che rilancia i termolesi al quarto posto in classifica, seppur in coabitazione con la Polisportiva A.M. Juvenes a 15 punti. In gol il bomber a tre cifre Impicciatore e Letto. Partita senza fronzoli quella dei ragazzi di Ricci che hanno così riscattato il passo falso di sette giorni fa a Nuova Cliternia, raggiungendo una posizione di classifica che a parte la fuggitiva Polisportiva Fortore, che è a 25 punti, vede gli inseguitori a portata di vittoria. Atletico San Pietro in Valle e Spinete sono solo a 3 punti avanti.

Il prossimo weekend vedrà proprio uno scontro tra le seconde, mentre il Termoli 2016 andrà in trasferta contro il Boys Vairano, campo sicuramente difficile, ma con una prospettiva di scalare la classifica.