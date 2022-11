Settimo pari in serie D, a reti bianche tra Termoli e Senigallia: apprensione per Defendi

TERMOLI. Arriverà anche la vittoria, per adesso sono 7 i pareggi e altrettanti i punti in classifica nel torneo di serie D, su undici turni. Nelle ultime settimane prestazioni giallorosse capaci di fermare avversari ostici e molto meglio piazzati, come il Vigor Senigallia, che oggi ha impattato 0-0 allo stadio Cannarsa col Termoli 1920.

Padroni di casa che ancora pensano al palo centrato da Carnevale al 37esimo del primo tempo, for4se sta ancora tremando.

Anche il centravanti da copertina Defendi non è stato fortunato, nel finale del primo tempo in uno scontro testa contro testa con un avversario ha dovuto lasciare il campo ed è stato trasportato in ospedale per una ferita all'arcata sopraccigliare.

In bocca al lupo all'attaccante.

