Successo per il Termoli 2016, vola terzo in classifica

TERMOLI. Importante successo, sul difficile campo di Vairano in Puglia, per i ragazzi di Ricci. Un risultato di misura che hanno saputo conservare fino alla fine, conquistando 3 importantissimi punti che li trascinano al terzo posto in classifica.

18 punti seppur in coabitazione con la Polisportiva A.M. Juvenes, davanti a loro Atletico San Pietro in Valle e Spinete a 19. Si apre, dunque, in vista della prossima giornata, un'importante possibilità per gli sviluppi della classifica. Il Termoli 2016 ospiterà il derby basso molisano con la Polis Petacciato. Chi sta con loro in classifica se la vedrà con lo Spinete, e poi ci sarà il big match tra la prima e la seconda, Polisportiva Fortore contro San Pietro in Valle.

Anche se il distacco è notevole, ci sono 9 punti che li separano, un'eventuale vittoria dei secondi li renderebbe più interessanti. Per i giallorossi sono 3 punti preziosissimi e se non segnano i cannonieri principi, ci pensa Pardi a mettere le cose a posto.