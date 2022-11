Il Termoli calcio 1920 sfida la gloriosa Sambenedettese al "Riviera delle Palme"

Sambenedettese-Termoli 1920: la conferenza stampa dell'allenatore giallorosso Raffaele Esposito

TERMOLI. Dodicesimo incontro di andata del torneo di serie D (Girone F) e il Termoli calcio, dopo 7 pareggi e 4 sconfitte insegue ancora la prima vittoria.

I giallorossi oggi pomeriggio sono impegnati su un campo tra i più prestigiosi della categoria, allo stadio "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto, che in passato ha visto calpestare la sua erba da società di gran prestigio della massima serie e serie cadetta.

In un momento non proprio sfavillante della gloriosa storia Samb, i marchigiani sono quint’ultimi a 12 punti.

Esonerato l’allenatore Fabio Prosperi (ex di Campobasso e Vastogirardi), è tornato il trainer di inizio stagione Sante Alfonsi, con la tifoseria in subbuglio, ben 800 gli abbonati.

Non potranno disporre di Chinellato e Lulli, ma il resto della squadra era stata creata per primeggiare e se si trovano nella bassa classifica questo non dipende certo dalla qualità della rosa.

Anche il Termoli dovrà fare delle rinunce come Defendi, che è stato operato in settimana al setto nasale e non potrà essere della gara, Gibilterra è alle prese con la pubalgia e probabilmente la settimana prossima potrà parzialmente tornare in gruppo.

Si attende una partita all’arma bianca da parte dei padroni di casa.