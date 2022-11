Sul campo di via Biferno il Termoli 2016 ospita la Polis Petacciato

TERMOLI. Torna a giocare in casa il Termoli 2016, sempre sul campo di via Biferno, della Polisportiva Santi Pietro e Paolo.

I giallorossi affrontano la Polis Petacciato, una partita apparentemente abbordabile, ma è bene diffidare. Una vittoria dei giallorossi potrebbe valere molto di più dei 3 punti in palio visto che ci saranno in testa degli scontri tra titani come quello tra la prima Polisportiva Fortore e l’Atletico San Pietro in Valle, nonché tra Spinete e Polisportiva A. M. Juvenes.

Incroci che farebbero accorciare la classifica, qualora i padroni di casa agguantassero il successo.