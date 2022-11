La domenica nel pallone, scopriamo i mondiali d'autunno

TERMOLI. Dal mare d’inverno al mondiale d’autunno. È quello irrituale che oggi prende il via in Medio Oriente, quel Qatar che ha ottenuto l’assegnazione della Coppa del Mondo Fifa. Sono proprio i padroni di casa organizzatori a scendere in campo per primi, contro l’Ecuador.

Si tratta dell’evento che contende ai Giochi Olimpici la palma di manifestazione più seguita sul pianeta, e che purtroppo vedrà un cielo senza azzurri, com’è noto. La nazionale campione d’Europa ha mancato la qualificazione per la seconda volta in fila, mai successo prima. Solo nel 1958 c’era stata l’assenza tricolore ai Mondiali, prima della doppietta 2018-2022.

Campionato sospeso nemmeno a metà novembre, ritornerà nel nuovo anno, e questa novità che andrà gestita anche da noi spettatori, perché un conto sono i mondiali d’estate, quando si esce, le piazze sono piene, maxischermi e voglia di aggregazione, un altro è viverli con la stagione fredda, rintanati più o meno in casa.

Diritti televisivi tutti in chiaro, con l’esborso della Rai da quasi 200 milioni di euro, secondo le indiscrezioni degli ultimi tempi, quindi locali poco incentivati a proporre le partite, visibili comodamente sul divano di casa.

Insomma, un quadro che muta radicalmente rispetto al coinvolgimento pazzo dell’estate 2021, per gli Europei, dove anche per la voglia di normalità, dopo quasi un anno e mezzo di Covid, ci davamo alla pazza gioia per il team di Mancini.

Non crediamo che sarà un esperimento riproponibile, tanti calciatori, anche di prima classe, sono al palo, alle prese con gli infortuni, e ci sarà l’incognita del post mondiale, che già pesa in stagioni dal calendario ortodosso, figuriamoci ora.

Ma ora la palla passa alle protagoniste, le 32 squadre che si daranno battaglia, per fortuna solo sportiva, visto il contesto internazionale così esplosivo, una domenica nel pallone, oggi, per i mondiali di quasi inverno. E ciascuno faccia il tifo per chi voglia, non c’è la fede azzurra da onorare. Speriamo per l’ultima volta.

Vedremo chi tra sudamericani (Argentina, Brasile) ed europei (Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Belgio) avrà la meglio, queste le formazioni più accreditate. L'Italia giocherà comunque, stasera alle 20.45, contro l'Austria in amichevole, altra scelta francamente poco comprensibile.