Il Termoli calcio 1920 regge quasi un'ora e poi crolla con la Samb

TERMOLI. Il Termoli calcio 1920 deve rimandare i sogni di gloria allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, così come l'appuntamento con la prima vittoria. Dopo una serie di pareggi nelle ultime giornate, giallorossi sconfitti nelle Marche col sonoro punteggio di 3-0.

Dopo un buon primo tempo, chiuso a reti bianche, i giallorossi cedono il passo alla Sambenedettese, che archivia l’incontro sul 3-0 grazie alla doppietta di Cardella 59' e 77' e al gol di Proia al 65', Termoli che quindi interrompe la pareggite, ma non con una vittoria bensì con una sconfitta pesante nel risultato 3-0 che speriamo non crei effetti collaterali.

Tutto accade in 18 minuti, il Termoli, che per 59 minuti ha corso qualche rischio, ma tutto sommato era riuscito a tenere botta a una Sambenedettese che voleva a tutti i costi questa vittoria, di colpo va sotto e non riesce più a risalire la china.

La Samb compie un passo avanti per ristabilire un feeling perso con i tifosi e il ritorno in panchina di Sante Alfonso ha rimotivato i giocatori rossoblù.