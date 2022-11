Termoli 2016 batte la Polis Petacciato e agguanta il terzo posto

TERMOLI. Tre punti e classifica più consona alle ambizioni legittime di inizio campionato.

Il Termoli 2016 batte 2-1 la Polis Petacciato, formazione che ha reso la vita ai giallorossi più difficile di quello che il percorso avuto sino alla vigilia del match facesse prevedere (48 gol subiti in 11 incontri).

I ragazzi di mister Ricci hanno faticato più del previsto per aver ragione della Polis Petacciato, che ora occupa a 6 punti il terzultimo posto in classifica.

Comunque i giallorossi da questa vittoria di misura, hanno comunque tratto il massimo vantaggio approfittando dei due scontri diretti in testa alla classifica, con questi 3 punti scavalca gli sconfitti Atletico San Pietro in Valle e la Polisportiva A. M. Juvenes e si piazza solitario al terzo posto a quota 21 punti.

Sarà fino alla fine una lotta strenua per le piazze che vanno dal secondo al quinto, perché per quanto riguarda la prima posizione dopo anche la vittoria di ieri, la Polisportiva Fortore coi suoi 9 punti di vantaggio, almeno per il momento, è in una botte di ferro.