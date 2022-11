In casa giallorossa mare agitato, Montaquila: andiamo avanti ma...

Termoli calcio 1920: il video social del presidente Flaviano Montaquila

TERMOLI. Non sono chete le acque nel Termoli calcio 1920. Strascichi riferibili a precedenti rapporti, come quello in casa giallorossa con l’ex direttore sportivo Clemente Santonastaso, alla base delle prestazioni a volte non all’altezza dell’undici di Raffaele Esposito.

Sono rilievi che si rinvengono nelle parole pronunciate “urbi et orbi” sui social dal patron Flaviano Montaquila, intervento atteso da tempo a dire il vero dai supporter locali, maturato dopo il crollo nell’ultima mezz’ora a San Benedetto del Tronto, di domenica scorsa.

Frecciatina iniziale che il presidentissimo rivolge senza mai nominare l’ex deus ex machina dell’area tecnica.

Ascrittigli errori che hanno condotto alla separazione, avvenuta con sorpresa e clamore, dopo i primi match ufficiali tra Coppa e Campionato, in serie D.

I nuovi innesti, per sfortuna alcuni fermi per infortuni, hanno portato nuova linfa e punti.

Ma l’aspetto strategico più spinoso è la valutazione su coloro che l’hanno portato per mano a investire sulla piazza adriatica.

A dire di Montaquila, sono rimaste solo le chiacchiere, per adesso si andrà avanti.

Il numero uno della società Termoli calcio 1920 ribadisce che è tempo di sostenere la squadra e qui fa anche un plauso a quei tifosi che seguono il Termoli in casa ma soprattutto fuori e durante gli allenamenti, a loro si è rivolto dicendo che la società non fa marcia indietro, anzi interverranno sul mercato per rinforzare la squadra e domenica c’è una sfida importante da vincere. «Noi siamo qui e andremo avanti perché siamo gente che mantiene gli impegni ma è chiaro che dovremo rivedere alcune cose».