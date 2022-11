Pareggio indigesto al Cannarsa, i tifosi giallorossi contestano il Termoli calcio 1920

TERMOLI. Non è indolore il pareggio di oggi maturato al Cannarsa, a soli 5 minuti dalla fine del tempo regolamentare (recuperi esclusi) per la piazza giallorossa, c’è aria di contestazione sulla costa.

L’ennesimo pari divora la possibilità di incamerare finalmente i 3 punti, mancati anche contro il Montegiorgio calcio.

La vittoria doveva arrivare e fino al 85’ seppur in 10 contro 11 sembrava potesse arrivare, ma la solita disattenzione collettiva in area piccola ha rimandato chissà fino a quando l’appuntamento con i 3 punti.

Purtroppo questo nuovo rinvio per l’appuntamento con la vittoria ha fatto sbottare in una civile ma corposa contestazione nei confronti di squadra e società e solo un confronto richiesto dai tifosi col presidente Montaquila ha permesso lo scioglimento dell’assembramento davanti ai cancelli dello stadio.





I tifosi chiedono più impegno in campo da parte dei giocatori e più impegno della società, il presidente ha assicurato che a dicembre la squadra verrà rinforzata, ma ha anche detto che la squadra attuale è comunque costata un botto e sono stati commessi errori nella fase di costruzione in estate.

I tifosi hanno dato ancora credito e sono andati via, ma purtroppo questo ennesimo pareggio - l’ottavo su 13 partite resta - e la classifica se prima era corta ora per i giallorossi comincia pericolosamente ad allungarsi, proprio per questo una vittoria oggi sarebbe stato oro colato.

Peccato, ancora 5 minuti più recupero si doveva resistere e sarebbe stata una bellissima domenica, purtroppo l’ennesima sbandata difensiva in collaborazione ha permesso al Montegiorgio di portarsi a casa un pareggio che al Termoli va davvero stretto.

In realtà senza fare i piangina il Termoli aveva segnato ad inizio ripresa anche il gol del 2-0, noi non abbiamo la certezza ma ci è sembrato un fuorigioco molto dubbio, poi la signorina Menicucci ha sorvolato su un possibile rigore a favore dei padroni di casa e il secondo cartellino giallo di Cavaiola è sembrato abbastanza esagerato, purtroppo queste cose nel calcio succedono, ma purtroppo se vuoi vincere devi comunque anche incidere di più sottorete e in questo purtroppo il Termoli non eccelle.

