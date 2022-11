Termoli calcio: spunta una cordata pugliese guidata dall'imprenditore Giovanni Tuosto

TERMOLI. C’è inquietudine nel mondo giallorosso, quello del Termoli calcio a Termoli. L’avventura in serie D è iniziata chiaramente in salita, diversamente non poteva essere, si sconta la mancanza di esperienza nel torneo del gruppo, ma si scontano anche altre situazioni.

A sottolinearlo la contestazione avvenuta a fine partita, domenica scorsa, allo stadio Cannarsa, dopo il pari col Montegiorgio, quell’1-1 maturato a 5 minuti dalla fine che ha sottratto alla squadra e ai tifosi la gioia della prima vittoria dell’anno.

In precedenza c’era stato il turnover nel ruolo di direttore sportivo e più volte il presidente Flaviano Montaquila ha esternato le sue idee, lasciando intendere che qualcosa è cambiato rispetto alla luna di miele della scorsa stagione, culminata con la vittoria nel campionato di Eccellenza e il salto di categoria.

Ebbene, novità all’uscio ve ne sono, vedremo se matureranno. Una nuova cordata si è affacciata e ha manifestato interesse a rilevare la società del Termoli calcio 1920, mettendo sul piatto un investimento fino a 150mila euro. È guidata da un imprenditore edile di Barletta, Giovanni Tuosto, attualmente socio nell’Aquila calcio, e rappresenta un gruppo di imprenditori pugliesi che vorrebbero acquistare la compagine adriatica e in questo senso c’è stato già un primo contatto, per adesso ancora infruttuoso.