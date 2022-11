Il ritorno del bomber De Filippo e il portiere Lombardo attesi in casa giallorossa

TERMOLI. In attesa di conoscere l'esito delle vicissitudini, o meglio delle novità societarie eventuali, l'attuale presidenza prosegue nella campagna di rafforzamento della rosa del Termoli calcio 1920.

Dal sito web nazionale Notiziariocalcio.com apprendiamo due ottime notizie di acquisti per il Termoli calcio 1920 che verrebbero annunciati da domani, quando ufficialmente si aprirà il mercato di riparazione, ma che addirittura già da domani saranno al campo San Pietro ad allenarsi agli ordini di mister Esposito, stiamo parlando del bomber da 50 gol in Eccellenza dello scorso anno, Francesco De Filippo 25 anni, ma assieme a lui dovrebbe esserci anche un nuovo portiere, il 28enne Raoul Lombardo proveniente dal Real Agro Aversa, come aveva detto domenica ai tifosi il presidente il Termoli a Dicembre si rinforzerà.

