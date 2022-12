Termoli calcio in campo a Roma contro il Cynthialbalonga

TERMOLI. Dopo una settimana di silenzio stampa, seguita alla contestazione di domenica scorsa, il Termoli calcio 1920 torna in campo oggi pomeriggio, ancora una volta in trasferta, nella capitale.

Va in scena il quattordicesimo turno del Girone G di Serie D. Giorni febbrili, dunque, in casa giallorossa, per via delle polemiche ma anche delle vicissitudini di carattere societario, con l’offerta che si è profilata all’orizzonte di una nuova cordata pronta a rilevarla.

Una settimana caratterizzata da alcuni colpi di mercato e dalle parole dell’ex Ds Santonastaso, indirizzate al patron Montaquila.

In squadra sono arrivati il portiere 28enne Raoul Lombardo, dal Real Agro Aversa, mentre sull’indiscrezione del ritorno del bomber da 50 gol Francesco De Filippo sono rimasti solo i rumor.

Il Termoli ha preso un bomber straniero, si tratta di Nemanja Dragutinovic, bosniaco di 23 anni, 36 partite nella serie A serba e 11 in quella bosniaca e 48 nella serie B bosniaca, dove ha realizzato 11 reti.

Oggi si gioca a Roma contro il Cynthialbalonga che sta discretamente in salute, come dimostra la classifica, gara a porte chiuse per motivi strutturali e non ci saranno tifosi in trasferta.

Una buona notizia è il rientro in gruppo dell’attaccante titolare Edoardo Defendi, reduce dall’intervento subito al volto, dopo l’infortunio maturato nel match casalingo contro il Vigor Senigallia, ovviamente sarà a disposizione con la maschera protettiva.

Per questa gara è stato designato l’arbitro Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia, assistenti Gianni Cianna e Luca Chianese, entrambi di Napoli.

C’è da cogliere ancora la prima vittoria.