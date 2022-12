Termoli 2016 ospita la Aesernia Fraterna, obiettivo restare nei quartieri alti

TERMOLI. Un match che mette di fronte Termoli e Isernia è sempre particolare.

Questa rivalità viene oggi rinnovata nel campionato di Promozione, col Termoli 2016 che ospita sul campo della polisportiva Santi Pietro e Paolo l’Aesernia Fraterna.

Gara come sempre insidiosa in questa categoria, dove nulla è mai dato per scontato e la squadra di mister Ricci deve affrontarla come se gli ospiti fossero primi in classifica.

La posizione in classifica va consolidata, sfruttando al meglio il tandem offensivo formato dagli attaccanti Di Biase e Impicciatore.