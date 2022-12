Termoli calcio 1920 battuto dal Cynthia Albalonga

TERMOLI. Salirà ulteriormente la tensione in casa giallorossa. Dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa allo stadio Cannarsa col Montegiorgio, costato la prima vera contestazione della gestione Montaquila, non c’è stato riscatto nel match in trasferta giocato oggi a Roma.

Un quattordicesimo turno del Girone G di serie D che va in archivio con una sconfitta, per 2-0, seconda consecutiva dopo quella a San Benedetto del Tronto fuori dalle mura amiche, Termoli calcio 1920 battuto nettamente dalla Cynthia Albalonga.

Due reti, tra cui una con Sivilla maturata dalla grandissima distanza, quasi 40 metri. Tra i pali il debutto di Lombardo, che ha anche evitato un’altra capitolazione, quasi a botta sicura con Borrelli, tra il decimo e il 16esimo del primo tempo.

Nella ripresa possesso palla sterile dell’undici di Esposito, che subisce il 2-0 a tempo scaduto, al 93esimo.