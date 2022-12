Termoli 2016 pareggia in casa con l'Aesernia Fraterna

TERMOLI. Finisce in parità, 1-1, l’attesa sfida del Termoli 2016 con l’Aesernia Fraterna e c’è un pizzico di rammarico per l’occasione svanita di mettere a referto tre punti in casa giallorossa.

Sul campo della Polisportiva Santi Pietro e Paolo, mister Ricci non ha potuto contare sulle condizioni migliori dei suoi undici titolari.

In gol per il Termoli 2016 Recchia, mentre per l’Aesernia ha segnato D’Amico.

La squadra adesso è al quarto posto con 23 punti, agganciata da Cliternina e Ripalimosani, ma a soli due punti dal tandem che occupa la seconda e terza posizione.