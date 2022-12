Ultima chiamata (o quasi) per cercare la vittoria della svolta, al Cannarsa arriva il Chieti

TERMOLI. Allo stadio Cannarsa di scena il quindicesimo turno del girone di andata nella serie D, il Termoli calcio 1920 ospita il Chieti, sempre all’inseguimento della fantomatica prima vittoria.

Un incontro che annuncia un clima di festa per il gemellaggio in corso tra le due tifoserie da anni, ma anche un match nel quale i giallorossi saranno chiamati a dare il meglio per cercare di centrare i tre punti che mancano purtroppo da 14 partite diciamo un record purtroppo negativo.

Se i tre punti non maturassero nemmeno oggi potrebbe sembrare un segnale di resa, in questo momento di silenzio stampa non sappiamo in tempo di mercato di riparazione, quali siano le reali intenzioni societarie, sono arrivati sì il portiere Lombardo e un attaccante straniero, ma la tendenza non si è modificata.

Oggi pomeriggio contro il Chieti sarà la chiave di volta di tutta la stagione, una vittoria potrebbe riaprire speranze che stavano lentamente scemando, altrimenti sarà ancora nebulosa la prospettiva.

A dirigere questa partita è stato addirittura designato un arbitro che arriva da Lodi, il signor Aloise, assistenti Bosco di Roma e Calce di Cassino.

«Tutti al Cannarsa! E insieme per la vittoria», il grido dei supporter.