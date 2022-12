Assistente di serie A in campo nell'Eccellenza: il mondo arbitrale si apre al territorio

CAMPOMARINO. Un momento difficile per il mondo arbitrale italiano, quanto avvenuto ai vertici dell’Aia non passa inosservato, ma la passione, l’entusiasmo e la voglia di coinvolgere sempre più giovani non arretra di un millimetro e il segnale che viene dato oggi nel torneo di Eccellenza molisana è molto importante.

Un assistente di serie A, il campobassano Giuseppe Perrotti, sarà in campo assieme a Lazzerini e Del Balso, nel match tra Pietramontecorvino e Campomarino. Un percorso dove si vuole evidenziale come dalla base alla serie A, gli arbitri sono tutti uguali, affermando un concetto di uniformità. Prendendo esempio da chi è nelle categorie superiori c’è sprone ed esperienza diretta per scalare posizioni.