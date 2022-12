Il Termoli calcio va a Notaresco: si cerca subito il bis

TERMOLI. Ottenuta la prima vittoria dell’anno domenica scorsa allo stadio Cannarsa, l’appetito vien mangiando e allora Termoli calcio impegnato oggi in Abruzzo, a Notaresco, nel penultimo turno del girone di andata in Serie D.

Un match non certo impossibile, dopo il successo maturato contro il Chieti 1922, perché la formazione avversaria condivide proprio coi giallorossi l’ultima piazzola in classifica, con 11 punti.

Certo, per risalire la china, magari aggiungendo altri tre punti oggi, occorre cambiare marcia e avvicinarsi alla zona salvezza. Anche quella play-off, per intenderci, non dista così tanto, appena 4 vittorie, ma è solo l’esempio di come nulla sia ancora perduto. In vetta il Pineto ha distanziato tutti, viaggiando a velocità di crociera. I giallorossi del mister Raffaele Esposito hanno il compito di vivere alla giornata, cercando di ammassare punti, ma la società dovrebbe anche tenere conto di mettere in preventivo l’acquisto di qualche giocatore che possa permettere un salto di qualità sostanzioso per non far rimanere la vittoria contro il Chieti solo una meteora occasionale, a Notaresco ci aspettiamo una bella conferma.

