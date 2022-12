Pari e patta a Notaresco, il Termoli calcio non riesce a svoltare

TERMOLI. Un pari piuttosto anonimo quello maturato oggi tra i fanalini di coda del girone G della serie D.

Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Notaresco e Termoli 1920. Poche le azioni da segnalare, a causa di un campo pesante reso al limite della praticabilità dalla pioggia caduta nelle ultime ore.

La paura imbriglia le due squadre per 90 minuti, trascinatesi sul campo, atteggiamento tattico speculare e prudente e i giallorossi di mister Esposito hanno pagato l’assenza di un bomber da area di rigore. Non a caso l’unica vittoria su 15 partite è arrivata domenica scorsa su calcio piazzato.

Le occasioni sfumate cominciano a essere troppe e la dirigenza dovrà riflettere sul da farsi nel mercato di riparazione invernale, anche perché non accorciare la classifica con due dirette concorrenti entrambe sconfitte oggi, come Tolentino e Roma City, è disdicevole per chi vuole risalire la china.