"Grande contro il cancro", il Natale di solidarietà

lun 19 dicembre 2022

CAMPOMARINO. Nell’incantevole location della “Masseria Le Piane” della famiglia Di Giulio, ha avuto luogo la Festa di Natale della scuola calcio Basso Molise Football Academy, occasione per unirsi e festeggiare l’imminente arrivo del Natale.

Oltre i tanti momenti conviviali la serata è stata caratterizzata da due iniziative socialmente utili, infatti la società gialloblù ha devoluto l’intero ricavato all’acquisto di un defibrillatore da collocare nella struttura in cui si svolgono tutte le attività della scuola calcio. Inoltre, la società del presidente Pasquale Di Giulio ha sposato a pieno l’iniziativa della polisportiva Kemarin C5 che ormai da diversi anni sostiene, insieme alla Onlus Soleterra la raccolta fondi a favore del progetto di oncologia pediatrica “Grande contro il cancro"” che permetterà la donazione per il sostegno psicologico, l'accoglienza e le cure mediche ad oltre 3.000 bambini malati di cancro in Italia e nel mondo.

Una serata destinata a ripetersi negli anni, all’insegna della solidarietà, dell’impegno sociale e dell’allegria.

Un grazie a tutti i partecipanti, genitori, bambini e collaboratori della famiglia Basso Molise Football Academy.

