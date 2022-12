Cinque nuovi acquisti in casa giallorossa, c'è anche il termolese Paolo Recchia

TERMOLI. Ultimo incontro in serie D nel girone di andata e match di fine 2022 per il Termoli calcio, che ospita oggi pomeriggio allo stadio Cannarsa il Team Nuova Florida.

Obiettivo conseguire il secondo successo dell’anno e arrivare a 15 punti, meno di quelli che in realtà si speravano a inizio campionato.

Siamo al giro di boa e bisogna dire che qualcosa si è mosso a livello di campagna acquisti in questi giorni sono arrivati alla corte di mister Esposito ben 5 giocatori nuovi di zecca, che sia davvero la svolta del nostro campionato?

Andiamo a presentarli:

Lorenzo De Marzo è un nuovo centrocampista del Termoli. Dopo due stagioni con la maglia dell’Afragolese, serie D campana, il centrocampista Lorenzo De Marzo passa al Termoli 1920. Arriva nel club del presidente Montaquila dopo aver iniziato il campionato 2022/23 con la maglia dell’Afragolese. In precedenza, per lui le prime esperienze nelle giovanili di Pescara e Juventus.

Yacouba Oumar Bamba è un nuovo centrocampista del Termoli. Classe 2004, Bamba è originario della Costa D’Avorio, era in forza al Nola in serie D campana con il quale ha disputato quest’anno 4 partite. In precedenza, per lui le giovanili a Roma con l’Atletico 2000 e il Vigor Perconti.

Paolo Recchia, domenica scorsa a Notaresco ha già indossato la maglia del Termoli 1920. Per lui si tratta di un ritorno a casa in quanto il portiere Paolo Recchia è di origine termolese. Classe 2003, Recchia arriva in forza ai giallorossi dalla Nocerina. In precedenza, per lui la maglia del Trapani e prima ancora quelle delle giovanili del Pescara dove si è formato calcisticamente. Anzi Bentornato a casa tua, finalmente un termolese in rosa.

Wadir Joelson da Silva e Costa, il Termoli 1920 ha raggiunto l’accordo con l’attaccante di origine angolese Wadir Joelson da Silva e Costa. Il giocatore, classe ’94, ha iniziato la stagione calcistica in Eccellenza Pugliese con la maglia del Real Citi scendendo in campo dodici volte e realizzando quattro gol. Lungo lo score dell’attaccante dell’Angola che ha militato anche nella prima divisione kosovara con il Trepca con il quale ha vinto il campionato di prima divisione disputando i preliminari di Champions League. In precedenza, è stata la volta del MuSa in Finlandia e prima ancora diverse squadre spagnole tra le quali l’Ourense, Arenteiro e il Formentera. Per lui diversi campionati anche il Portogallo con le casacche del Limianos, Cerveira e Pacos De Ferreira.

Bojan Knezevic. Il Termoli calcio 1920 orgogliosa di annunciare l’ingaggio del talento dei Balcani. Il centrocampista croato porta in dote un curriculum notevole con presenze in Hrvatska Nogometna Liga, la massima serie del campionato croato con la maglia della Dinamo Zagabria prima e con la Lokomotiva Zagreb, in seguito si trasferisce in Slovenia dove milita nella corrispondente Serie A con le maglie dell’Olijmpia Lubijana, dell’FC Koper, per poi fare un breve ritorno in Croazia con l’Opatija. Nella presente stagione in forza al Nuova Gorica in Slovenia e una parentesi nella massima serie Bulgara all’Hebăr Pazardžik. Inoltre il calciatore ha orbitato nelle fila delle giovanili della fortissima nazionale Croata fino a vantare presenze in under 21 al fianco di calciatori noti a livello europeo e mondiale. Il calciatore svestirà la casacca a scacchi biancorossa per vestire la maglia giallorossa; l’atleta dopo le consuete presentazioni con la società, sarà a disposizione del mister Esposito per iniziare a lavorare da subito sulla tecnica e tattica. La società getta un'altra pedina importante sulla scacchiera termolese con la speranza di vedere molto presto il suo talento sbocciato dall’altra parte dell’Adriatico. Benvenuto Bojan e buona fortuna per la tua nuova avventura con il Calcio Termoli 1920.

Galleria fotografica