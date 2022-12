Termoli calcio batte il Team Nuova Florida, come corrono i nuovi innesti

TERMOLI. Siamo stati quasi profeti in patria, sfatando luoghi comuni e superstizione. Annunciando, quasi, il raggiungimento dei 15 punti al termine del girone di andata della serie D per il Termoli calcio, in sede di presentazione.

Detto (anzi, scritto), fatto.

Il Termoli calcio 1920 batte per 2-0 il Team Nuova Florida, con doppietta di Carnevale, al 43esimo del primo tempo e tre minuti alla ripresa, nella seconda frazione di gioco, ed è festa.

Finalmente, grande prestazione del Termoli contro un temibilissimo Team Nuova Floridia, subito in campo 4 dei cinque nuovi innesti, di cui due dall'inizio, e si è visto come la squadra è migliorata.

Il fluidificante di sinistra, l'ivoriano Bamba, ha messo da subito il turbo della fascia, sue diverse discese che hanno creato scompiglio tra i romani, combinazioni vincenti con Carnevale, come in occasione del primo gol.

Anche il bis, al terzo del secondo tempo è merito di una iniziativa di Bamba, che prende palla, entra in area e serve Carnevale, che fa partire un tiro teso e angolato ed è 2-0, partita infiocchettata.

Gli ospiti sempre frenati e il Termoli, nel recupero, che manca il 3-0 con Defendi, che non sfrutta un bell'assist del nuovo entrato, altro buonissimo acquisto Da Silvaecosta.

