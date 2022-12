Migliora il clima in casa giallorossa dopo l'inversione di tendenza

TERMOLI. Migliora l’umore in casa giallorossa dopo gli ultimi risultati, che hanno permesso al Termoli calcio 1920 di assaporare per due volte il gusto della vittoria, le prime peraltro, in serie D.

Dopo la bella vittoria contro il Nuova Florida, nella serata dell’antivigilia, il presidente Flaviano Montaquila, società, staff tecnico, squadra e collaboratori si sono ritrovati per scambiarsi gli auguri di Natale.

Come già annunciato, la società non si ferma e dopo i 5 nuovi giocatori arrivati la scorsa settimana, utili all’inversione di tendenza della squadra, ecco che ne viene annunciato un altro, ancora si tratta di un’altra pedina fondamentale per il prosieguo della stagione: Filippo Di Nisio.

Il giovanissimo calciatore, centrocampista centrale classe 2003, proviene da Il Delfino Curi Pescara, dopo aver orbitato nel giro della prima squadra del Teramo Calcio 1913 militante in Serie C dove ha potuto sentire i battiti del calcio professionistico.

Tutta la società augura buona fortuna all’atleta teatino che presto vestirà la casacca giallorossa e sarà a disposizione di mister Esposito; il Termoli Calcio 1920 ancora una volta mostra di fare tanto affidamento sulle giovani leve calcistiche che hanno deciso di portare rispetto e onore non solo al cacio termolese, ma alla città intera.

