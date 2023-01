Stop forzato per il centrocampista Bojan Knezevic

TERMOLI. Il centrocampista croato classe 1997 Bojan Knezevic, che aveva da pochissimo firmato per il Termoli Calcio 1920, nei giorni scorsi, sottoposto ad accertamenti ha scoperto di avere una malattia importante per la quale sarà sottoposto ad operazione chirurgica urgente nella giornata di domani 3 gennaio.

Per il giocatore dopo l’operazione si prospetta una lunga riabilitazione e la probabile fine della corrente stagione calcistica. La notizia è filtrata in giornata dagli ambienti giallorossi, la società del presidente Flaviano Montaquila, una volta appresa la notizia e ricevuta la relativa documentazione fatta pervenire dal calciatore, tornerà sul mercato per cercare di ricoprire nuovamente l’importante tassello.

A Bojan la società invia il più sentito in bocca al lupo con la speranza di una pronta guarigione per vederlo di nuovo in campo, il suo acquisto era stato presentato come una vera chicca, di lui si parlava come un fenomeno nascente, peccato per lui anche la nostra redazione gli porge i migliori in bocca al lupo con la speranza di vederlo presto in maglia Giallorossa.