Il Termoli calcio ritorna in campo con altri nuovi acquisti

TERMOLI. Il Termoli Calcio1920 non ha nessuna intenzione di abdicare in questo campionato di serie D e continua nella sua campagna di rafforzamento, che fin da prima della sosta natalizia ha cominciato a dare i suoi primi e importanti frutti.

Nelle ultime 3 partite su 9 punti a disposizione ne ha fatti 7. Alcuni dei nuovi arrivati, come il laterale Bamba, si sono rivelati letali per gli avversari.

Ora sono arrivati altri due giovani 20enni. Giovanni Maiorino e Filippo Di Nisio.

Maiorino arriva a dare man forte al settore centrale del campo dei giallorossi. Nella giornata di ieri, il Termoli 1920 ha provveduto a perfezionare il tesseramento di Maiorino. Classe 2003, il nuovo centrale ha già disputato alcuni allenamenti con i nuovi compagni e già da domenica sarà a disposizione del Mister per l’importante incontro di campionato contro il Pineto.

Arriva dal Taranto con il quale aveva iniziato il campionato di Lega Pro dopo aver scalato le varie categorie del vivaio dei rossoblù pugliesi. Benvenuto Giovanni! Filippo Di Nisio è un giovanissimo calciatore, centrocampista centrale classe 2003, proviene da “Il Delfino Curi Pescara” dopo aver orbitato nel giro della prima squadra del Teramo Calcio 1913, militante in Serie C dove ha potuto sentire i battiti del calcio professionistico.

Tutta la società augura buona fortuna all’atleta teatino che presto vestirà la casacca giallorossa e sarà a disposizione di Mister Esposito. Il Termoli Calcio 1920 ancora una volta mostra di fare tanto affidamento sulle giovani leve calcistiche che hanno deciso di portare rispetto e onore non solo al calcio termolese, ma alla città intera. Benvenuto Filippo Di Nisio.

Si ricomincia domenica 8 gennaio, con la prima di ritorno. Arriva al Cannarsa La prima della classe, il Pineto. In tutto il girone di andata, pur perdendo alla prima, il Termoli è stata l’unica squadra ad aver segnato al Pineto 3 reti. La gara finì 4 a3 per loro ma nella ripresa mettemmo davvero in ambasce i biancazzurri.

Domenica c’è bisogno del 12° uomo in campo, cioè i tifosi. Lasciate da parte ogni incomprensione e tifiamo tutti assieme Termoli. Una vittoria domenica sarebbe una iniezione di autostima che non potrebbe che far bene e rilanciare le ambizioni giallorosse.

Galleria fotografica