Ritorna in campo il Termoli 2016, la sfida al Ripalimosani

TERMOLI. Si torna in campo anche per il torneo di Promozione molisana, dopo la pausa festiva e il Termoli 2016 ospita il Ripalimosani 1963 in via Biferno, nell’impianto della polisportiva Santi Pietro e Paolo.

Incontro tra due squadre che veleggiano nei piani alti della classifica, con gli ospiti che al terzo posto precedono proprio i padroni di casa.

Un eventuale successo giallorosso accorcerebbe ulteriormente le distanze.

Attesa una carburazione diversa, rispetto agli ultimi risultati ottenuti prima della sosta, che hanno rallentato un po’ il passo e fatto perdere un po’ il contatto con la vetta.

In ogni caso l’obiettivo della formazione di patron Di Biase non era certo in partenza quello di vincere il campionato, ma disputare un torneo competitivo e puntare a ottenere il maggio numero di soddisfazioni.

Il team guidato da Ricci è un ottimo gruppo e se la può giocare con tutti, facendo leva su un reparto offensivo di pregio e non solo, come mostrano diverse individualità.