Termoli calcio sfortunato, il Pineto vince di misura al Cannarsa

Termoli calcio 1920-Pineto

TERMOLI. Debutto nel girone di ritorno del campionato di Serie D sfortunato per il Termoli calcio 1920.

Il Pineto, che già all'andata vinse di misura per 4-3, conquista i tre punti anche stavolta con un solo gol di scarto. Vittoria tutto sommato immeritata davanti a un bel Termoli. Minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio allo stadio Cannarsa per ricordare la figura di Gianluca Vialli, come disposto dalla Figc su tutti i campi di calcio italiani.

I giallorossi di mister Raffaele Esposito, soprattutto nel primo tempo e nella parte iniziale della ripresa hanno procurato i pericoli più netti alla porta avversaria, come il clamoroso palo di Bamba al 46esimo.

Dopo però è venuto fuori il Pineto che al 19esimo del secondo tempo ha segnato con Forgione, sfruttando l'unico errore della difesa giallorossa, poi gli ospiti sono rimasti in 10 per l'espulsione di Traini ma il Termoli, ormai stanco, non ne ha approfittato.

Peccato perché i giallorossi quantomeno meritavano il pari.