Sette gol in trasferta e poker di Impicciatore: Termoli 2016 consolida il quarto posto

TERMOLI. L’impegno non era di quelli proibitivi, sul campo dell’ultima in classifica, l’Altilia Samnium, ma consolidare la quarta posizione in Promozione (per alcuni minuti c’era stato l’aggancio al Ripalimosani, che ha battuto la Cliternina in pieno recupero) con 7 gol è sempre un bel messaggio.

Allo stadio comunale di Pietrovairano i giallorossi del Termoli 2016 hanno battuto 7-1 i padroni di casa, con ben reti di Impicciatore, poi segnature anche di Recchia, Letto e Pasquarelli.

La formazione di mister Ricci tallona, dunque, la terza piazza, con 30 punti conquistati sino a questo punto (in 17 partite).