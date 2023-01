Occasione sfumata a Tolentino e i giallorossi rischiano anche di perdere

TERMOLI. Finisce 1-1 tra Tolentino 1919 e Termoli 1920. Dopo un primo tempo in chiaroscuro il Termoli chiede il calcio di rigore per atterramento di Balde’ ma l’arbitro lascia proseguire. Poi è Carnevale a sfiorare il vantaggio. Ma il Tolentino passa al 74’ con il gol di Massarotti. I giallorossi non demordono e la riprendono al 93’ con il gol di De Marzo.

Tuttavia, è un'occasione sprecata, il Termoli calcio 1920 non riesce a espugnare il terreno di gioco dell'ultima in classifica e torna in città con un solo punto, che a dire il vero serve poco.

Smarrisce così una ghiottissima occasione per poter spiccare un salto in lungo in graduatoria, dove poteva e doveva vincere e invece ha rischiato addirittura di perdere visto che ha subito il gol dell'1-0dei Cremisi marchigiani nel finale e proprio quando si stava avvicinando pericolosamente il triplice fischio per fortuna l’undici di mister Esposito ha riagguantato il pareggio, che comunque alla fine vista l'importanza che avrebbe significato la vittoria, ha il sapore amaro di una mezza sconfitta.

La vittoria del Roma City apre un solco più profondo tra la zona rossa e quella verde della classifica.

Peccato davvero, questo 1- 1 vanifica tutto quello fatto di buono fin qui fatto dal Termoli.