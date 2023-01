Nicola Pio Ricci dal basso Molise alla nazionale Under 15

CHIEUTI. Dal Basso Molise alla Nazionale Italiana: Ricci Nicola Pio. Segnatevi questo nome, in futuro potremmo leggere di lui sulle cronache sportive nazionali, per ora un sogno, ma di certo, invece, c’è la convocazione per la rappresentativa Nazionale di categoria Under 15 prevista il prossimo 25 Gennaio, a Catanzaro.

Nicola, Classe 2008, difende i pali sia della squadra Allievi che Under 15 della scuola Calcio Basso Molise Football Academy, natio di San Severo, abita nella vicina Chieuti.

Per la dirigenza, lo staff tecnico, ma soprattutto per Mister Pasquale Petrone che lo segue nelle sue attività quotidiane, questa convocazione è motivo di orgoglio ma soprattutto la dimostrazione che il duro lavoro ed i sacrifici possono portare a delle bellissime soddisfazioni, come la convocazione in Nazionale. La scuola calcio Basso Molise si conferma fucina di talenti, infatti anche il tesserato Di Giulio Silvio sarà protagonista di uno stage presso il delfino center di Città Sant'Angelo, sede del Pescara Calcio, uno dei vivai più floridi di Italia.