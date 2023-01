Jeronimo Sabbatasso veste la maglia giallorossa

TERMOLI. Nuovo acquisto in casa giallorossa. «Il Termoli Calcio 1920 comunica di aver perfezionato l’accordo con il calciatore Jeronimo Sabbatasso. Classe 2004, centrocampista e mezz’ala destra originario del Canada, Sabbatasso ha anche passaporto argentino ed arriva nelle fila dei giallorossi dalla Primavera dell’Empoli dove quest’anno aveva iniziato il campionato con la squadra Primavera.

Per lui tutta la trafila con la squadra toscana, nella stagione 2020-21 ha militato nella formazione Under 18 dell’Empoli e in precedenza nell’Under 17. Sabbatasso ha iniziato a muovere i primi passi con l’Independiente in Argentina. Si ringrazia la società Empoli Football Club per la collaborazione.

Benvenuto Jeronimo!».