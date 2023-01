Ennesima sconfitta di misura al Cannarsa, Termoli calcio battuto da Trastevere

TERMOLI. Ancora una sconfitta casalinga di misura per il Termoli calcio 1920 allo stadio Cannarsa. Stavolta a conquistare i 3 punti è stato il Trastevere calcio, che bissa il successo maturato in Lazio all'andata. Purtroppo, con questo risultato, si allontanano ancora di più le chance di salvezza diretta per i giallorossi di mister Raffaele Esposito.

A decidere il match la rete segnata al 36’ della ripresa dal trasteverino Alonso.

Il primo tempo era finito 0-0, nonostante i giallorossi fossero giunti alla conclusione in diverse occasioni.