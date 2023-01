Un attaccante serbo in maglia giallorossa: benvenuto Milan Basrak

TERMOLI. La società Termoli Calcio 1920 è lieta di comunicare di aver perfezionato l’accordo con l’attaccante di origine serba Milan Basrak.

Il giocatore classe ‘94, nato a San Gallo in Svizzera, ha una lunga militanza nella serie A e nella serie B serba. Arriva a rinforzare il reparto offensivo del mister Raffaele Esposito dopo l’esperienza di Lavello in Serie D. In precedenza per lui anche l’importante esperienza in Lega Pro con il Catanzaro. Milan Basrak era arrivato in Calabria dopo aver disputato diverse stagioni nella serie A serba con il Metalac Gm e il Radnik Bijeljna. Prima ancora, aveva invece indossato la casacca dell’Indija sempre in Serbia nella seconda divisione.