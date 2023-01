Cordoglio dal calcio molisano per la scomparsa di Carlo Tavecchio

CAMPOBASSO. Il Comitato Regionale Molise della Figc con immenso dolore piange la scomparsa di Carlo Tavecchio, già presidente della Lega nazionale dilettanti e della Figc, attualmente presidente del Comitato regionale Lombardia.

«A nome mio personale, del consiglio direttivo del Comitato regionale Molise, dei dipendenti, collaboratori e dell’intero movimento calcistico regionale, esprimo i sensi del più profondo cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzare le grandi qualità umane, la competenza e la determinazione negli importanti ruoli di vertice che ha ricoperto nel sistema calcio italiano.

Carlo Tavecchio per me e per l’intero movimento calcistico regionale ha rappresentato in primis un amico e un prezioso punto di riferimento e, per tutti, un esempio di grande valore umano. Mancherà a tutti noi», il messaggio del presidente Piero Di Cristinzi.