Caiazza stende il Porto d'Ascoli, tre punti d'oro in trasferta per i giallorossi

TERMOLI. Finalmente una grande prestazione del Termoli calcio 1920, che fa bottino pieno al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I giallorossi superano per 1-0 il Porto D’Ascoli grazie al gol di Caiazza nella ripresa. Il Termoli fallisce il raddoppio al 94’ quando Antezza si fa parare un calcio di rigore!

La partita di Porto d’Ascoli era una degli ultimi bonus a disposizione del Termoli Calcio 1920 per continuare a coltivare un sogno salvezza e allora ecco che i giallorossi su un campo davvero difficile hanno risposto presente, dalla cittadina marchigiana finalmente un Termoli che impone gioco e non rischia quasi nulla.

Tre punti pesantissimi, che adesso fanno vedere molto più nitidamente l’uscita e la luce in fondo al tunnel. Oggi la squadra di mister Esposito non ha sbagliato nulla e a tratti ha imposto il gioco agli avversari. Al 51 è andata meritatamente in vantaggio con Caiazza. Addirittura al 94' poteva anche raddoppiare, quando Antezza, uno dei migliori in campo ha sbagliato un calcio di rigore.

La zona verde ora con questi tre punti d’oro dista non più di 3-4 punti, tutto è ancora possibile e domenica arriva al Cannarsa il temibile Roma City, concorrente diretta.

Una vittoria permetterebbe il sorpasso e se fosse così la salvezza a quel punto non sarebbe certo più utopia.

