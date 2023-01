Che domenica per il calcio giallorosso, Termoli 2016 batte la capolista in trasferta

TERMOLI. Una domenica da ricordare per i colori giallorossi, l'ultima del mese di gennaio 2023. Assieme al successo del Termoli calcio 1920 in serie D, è maturato un altro esito clamoroso, in Promozione, con la capolista e imbattuta Polisportiva Fortore, sconfitta in casa dal Termoli 2016.

La formazione di mister Ricci ha disputato una grande partita, meritando i tre punti davanti ad una squadra difficile come appunto è il Real Fortore. Giuseppe Letto ha segnato il gol partita per il Termoli 2016, che ha conquistato così la terza piazza provvisoria, ma lo slancio è di quelli che promettono ancora nuovi traguardi.