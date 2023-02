Il patron Montaquila carica la squadra in vista del match col Roma City

TERMOLI. I giallorossi reduci dalla vittoria in trasferta contro il Porto d'Ascoli, allo stadio di San Benedetto del Tronto di domenica scorsa, tentano di conquistare altri tre punti, stavolta contro il Roma City allo stadio Cannarsa.

In previsione del delicato match, tra i decisivi per la sfida salvezza, il patron Flaviano Montaquila ha incontrato la squadra in vista della partita di domenica.

Una gradita visita del numero uno della società, che ha voluto salutare e caricare squadra e staff in vista dell’importante sfida contro i capitolini. Ribadito l’impegno ed il sostegno da parte della società per gli obiettivi da raggiungere. Poi il classico in bocca al lupo per la partita. Il patron Montaquila si è poi accomodato in tribuna per seguire l’allenamento.

La squadra agli ordini di mister Esposito ha tenuto la consueta partitella in famiglia.

L’Associazione Italiana Arbitri ha designato la direzione di gara per il match di domenica 5 febbraio 2023 valevole per la 22a giornata di campionato. Arbitrerà l’incontro il signor Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, assistenti Stefano Carchesio di Lanciano e Fabio D’Ettorre di Lanciano.

Oggi, l'ultimo allenamento prima della partita contro il Roma City.