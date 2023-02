Lo snodo Roma City per tentare la rincorsa alla salvezza, brividi giallorossi

La conferenza prepartita del mister giallorosso Raffaele Esposito

TERMOLI. Testa al match contro il Roma City, che oggi pomeriggio sfiderà allo stadio Cannarsa il Termoli calcio 1920 e il vento dell’Est, viste le condizioni meteo.

Uno scontro delicatissimo, quello odierno, in chiave salvezza. Ieri c’è stata la rifinitura in vista dell’incontro che risulterà tra quelli decisivi per tentare di risalire la china verso zona play-out e non solo, magari. La classifica è ancora corta, permette di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Come ha ribadito il mister giallorosso Raffaelle Esposito nella conferenza stampa pre-partita, l’impegno col Roma City è sicuramente uno snodo importante per confermare le belle sensazioni avute domenica scorsa con la vittoria importantissima ottenuta sul terreno dello stadio delle Riviere di San Benedetto del Tronto contro il Porto D'Ascoli

Il cliente da affrontare oggi non è affatto morbido soprattutto perché si è rinforzato non poco nella sessione di mercato invernale, ma anche il Termoli in questo senso non è stato a guardare.

Una vittoria farebbe compiere un salto notevole di umore e anche di classifica.