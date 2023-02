Calcio a 5 nelle scuole, il "Majorana" accede alle finali regionali

mar 07 febbraio 2023

TERMOLI. All’istituto “Ettore Majorana di Termoli”, di scena ieri la fase finale del raggruppamento distrettuale di calcio a 5, categoria allievi maschile, per decretare chi si sarebbe conteso il titolo di campione regionale e il conseguente prestigioso accesso alle finali nazionali.

Il palcoscenico è di quelli importanti, la posta in palio anche, le quattro contendenti termolesi si sono sfidante inizialmente in due semifinali che hanno visto accedere alla finale la scuola di via Palermo, ai danni dell’istituto alberghiero “Federico di Svevia”, e il liceo scientifico Alfano da Termoli, che ha a sua volta sconfitto l’istituto Boccardi-Tiberio.

Dopo due agevoli vittorie, le due squadre più forti si sono affrontate per stabilire non solo la vincitrice, ma anche quella che avrebbe potuto continuare a sognare.

I ragazzi del Majorana, nonostante l’iniziale svantaggio, riescono a ribaltare il risultano grazie a un gran gol di capitan Zecchillo e sulle ali dell’entusiasmo trovano nuovamente le reti di Zecchillo e Colucci per inchiodare il risultato sul definitivo 5-2. È apoteosi per il giovane gruppo, che può proseguire il suo cammino.

La formazione del “Majorana”: da sinistra verso destra D’Astolfo Alessandro, Pipino Antonio, Di Martino Alessio, Ferrera Roberto, Zecchillo Francesco, Sacchetti Stefano, Saetta Andrea, Carotenuto Carmine, Langiano Francesco Pio, Colucci Giuseppe, Mangiatordi Vincenzo.