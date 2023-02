Vastese-Termoli: partita a porte chiuse per "motivi di ordine pubblico"

VASTO. Per "motivi di ordine pubblico" Vastese-Termoli in programma domenica 12 febbraio sarà giocata a porte chiuse allo Stadio Aragona.

La decisione non è stata presa bene dalla società biancorossa: "Sconcerto, amarezza e disappunto per la disposizione della partita a porte chiuse tra Vastese e Termoli di domenica 12 febbraio allo Stadio Aragona.

La nostra società fa enormi sacrifici, sia a livello umano e soprattutto economico. Veniamo fuori da una pandemia che ha ridotto notevolmente gli incassi mettendo a serio rischio la società e le persone che lavorano per essa, appena domenica scorsa lo Stadio Aragona ha potuto riaprire al pubblico dopo quindici mesi di chiusura per questioni legate alla sicurezza dell’impianto sportivo. Oggi ci viene comunicata questa decisione.

Siamo delusi, a dir poco, perché questo dimostra che il calcio non è più uno sport simbolo di festa e aggregazione, ma è trasformato in qualcosa in cui non ci riconosciamo. A pagare siamo sempre noi della società, che con enormi sacrifici portiamo avanti la stagione, e i tifosi e gli sportivi, privati della possibilità di godersi una partita di pallone e di sostenere la squadra in un momento che è particolarmente delicato.

Noi non ci stiamo! Potremmo capire le limitazioni numeriche o il divieto di trasferta per i sostenitori ospiti, ma non possiamo accettare l’imposizione per i nostri. Chiediamo, pertanto, alle autorità di pubblica sicurezza di rivedere questa posizione di chiusura e di concedere l’apertura dell’Aragona almeno a tifosi e sportivi vastesi."