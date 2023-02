Derby salvezza a porte chiuse, giallorossi sfidano il Vasto all'Aragona

TERMOLI. Sarà una trasferta senza tifosi giallorossi quella di oggi allo stadio Aragona di Vasto, dove va in scena un match che ha fatto la storia della costa adriatica in queste categorie.

Partita a porte chiuse Vasto-Termoli 1920, come abbiamo già reso noto due giorni fa, per motivi di ordine pubblico e la decisione assunta in sede prefettizia non è stata accolta con grande favore.

La squadra guidata da mister Raffaele Esposito è reduce dal pareggio casalingo col Roma City, che pur non permettendo di risalire la china, non ha causato danni in classifica, ma le occasioni di assottigliano domenica dopo domenica e ora si approccia questa partita con l’attenzione con la consapevolezza che una vittoria potrebbe aprire scenari importanti in chiave salvezza.

I giallorossi già in altre occasioni ha dimostrato che soprattutto in trasferta sanno adattarsi e colpire quando serve, come accaduto a San Benedetto del Tronto contro il Porto D’Ascoli.

Certo la Vastese non è formazione che rimane a guardare e gioca con l’obiettivo di conquistare al più presto la salvezza, ci terrà a far bene al ritorno nel proprio stadio, anche se senza l’apporto dei propri tifosi.

Galleria fotografica