Kyremanteng illude la Vastese, Lorusso rimette le cose a posto per il Termoli

TERMOLI. Ancora un pareggio tra Vastese e Termoli così come all’andata. Kyremateng illude i padroni di casa con una prodezza, Lorusso rimette le cose in ordine per i molisani quasi allo scadere.

Nei biancorossi scelte quasi obbligate per mister Cornacchini che e’ alla prima stagionale sulla panchina biancorossa dopo l’esonero di Lucarelli. Il neo mister che deve fare a meno di Di Nardo in attacco, Maiorano a centrocampo e di Sandomenico, sceglie un 4-3-3.

Nei giallorossi Esposito sceglie 3-5-2, in campo l’ex Corcione.

Ad avvio gara un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto e deposto un mazzo di fiori in ricordo di Piero Americo.

Pronti, partenza, via e subito pericolosi i molisani. Diop incorna al 4’ e non trova la porta su cross proveniente dalla sinistra.

All’11’ rigore in movimento per Busetto che strozza la conclusione con il sinistro, palla a lato.

Al 26’ contatto in area della Vastese. Montebugnoli entra irruento su Maiorino, il direttore di gara non ha dubbi e assegna il penalty. Sul dischetto va Carnevale che si lascia ipnotizzare dal Del Giudice.

Al 41’ sale in cattedra Sansone con uno slalom gigante, ma la sua conclusione viene murata sul piu’ bello. Il numero 8 arriva poco lucido dopo aver saltato gli avversari come birilli.

Al 45’ la Vastese centra un palo De Cerchio con Lombardo battuto. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa subito pericoloso il Termoli. Al 2’ se ne va sull’esterno Carnevale che conclude sul primo palo, si salva la formazione di casa.

AL 19’ ancora giallorossi con una conclusione da fuori di Maiorino, tutto facile per Del Giudice.

Al 23’ occasionissima per i molisani. Carnevale calcia a botta sicura da due passi, monumentale l’estremo biancorosso che si oppone in uscita disperata, poi ancora una conclusione in rovesciata che va alta sopra la traversa.

Pressione costante dei giallorossi. Conclusione da fuori al 25, Del Giudice blocca in sicurezza la conclusione velleitaria. Situazione analoga al 29’, nessun problema per l’estremo di casa.

Nel momento migliore del Termoli la Vastese passa con una prodezza di Kyremanteng. L’attaccante si gira in un fazzoletto di terra e con il destro batte Lombardo.

Nemmeno il tempo di gioire che Lorusso pareggia la gara al 44’ minuto e fa 1-1. Il numero 37 la piazza dove l’estremo di casa non può arrivare.

Da qui a fine gara non succede altro. La gara termina in parità. La Vastese sale a quota 25 in classifica, il Termoli va a 21.