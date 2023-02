Al Cannarsa arriva l'Avezzano, l'unico obiettivo giallorosso è la vittoria

Raffaele Esposito in conferenza stampa

TERMOLI. Si torna in campo allo stadio Cannarsa, dopo la trasferta sfortunata di domenica scorsa all’Aragona di Vasto, dove i giallorossi di mister Raffaele Esposito avrebbero meritato molto di più contro la formazione locale.

In programma il 24esimo turno, sesto di ritorno. Il match vede l’arrivo dell’Avezzano, che all’andata, coi marsicani primi in classifica finì 1-1 e anche in quella occasione con più di una recriminazione.

Obiettivo è sempre conquistare 3 punti, da qui alla fine non si può puntare ad altro per guadagnare la salvezza, ma occorre maggiore concretezza sotto porta, per non rendere vana la manovra di gioco.

Fischio d’inizio alle 14.30 di domenica 19 febbraio.

Punto pre-partita nella conferenza stampa di mister Esposito.