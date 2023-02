Finalmente i 3 punti: Termoli 1920-Avezzano 1-0

TERMOLI. Il Termoli fa bottino pieno contro l’Avezzano e porta a casa tre punti preziosissimi. Giallorossi che passano in vantaggio al 28’ con Lorusso, nella ripresa rimangono in 9 per le espulsioni di Lorusso e Caiazza. Ma l’undici Di Esposito non molla e porta a casa il match! Sempre e solo Forza Termoli!

Fondamentale ancora Lorusso con un gol in area al 28’.