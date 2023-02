"Tutti in curva", l'invito dei tifosi per Termoli 1920-Alma Juventus Fano

La conferenza stampa del mister giallorosso Raffaelle Esposito

TERMOLI. "Tutti in curva", l'invito dei tifosi per il match di domani del Termoli calcio 1920.

Dopo la vittoriosa partita casalinga di domenica scorsa, contro l’Avezzano, i giallorossi inseguono il bis, sempre allo stadio Cannarsa, con un calendario che offre questa opportunità, da cogliere al volo.

In programma il 25esimo turno del campionato di serie D, nel girone F e l’undici di mister Esposito dovrà vedersela con l’Alma Juventus Fano.

Nella gara di andata ci fu un pareggio, 1-1, col Termoli calcio 1920 che rese la vita dura ai padroni di casa, fino a considerare più i due punti persi che quello guadagnato.

Un eventuale successo aprirebbe scenari ancora più interessanti in chiave salvezza.

La squadra marchigiana comunque non va affatto sottovalutata, è settima in classifica con 35 punti ed è molto insidiosa in alcuni giocatori che sanno inserirsi bene e fanno male, c’è bisogno di una prestazione come quella realizzata contro l’Avezzano, anche senza due colonne come Lorusso e Caiazza. Chi li rimpiazzerà dovrà dare tutto.

